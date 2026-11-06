KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

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İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2026-2027 eğitim öğretim yılında burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.
KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.
https://x.com/OA_BAK/status/2118598611265114203
Başarısız olma
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
Öğretim kurumunun kapatılması
Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma
Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması
Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması
Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi
Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması
Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma