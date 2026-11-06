Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi Yükseköğrenim GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla görüntülenebilecek. Bursun kesileceği durumlar arasında başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma veya çıkarma, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama, öğretim kurumunun kapatılması, yurt dışından diploma almamış olma, hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi, gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulması ve vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma yer alıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılında burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

https://x.com/OA_BAK/status/2118598611265114203

BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?

Başarısız olma

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması

Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma