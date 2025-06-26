LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin'den net cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında önemli açıklamalarda bulundu. LGS iptal olacak mı? Sınavın güvenliğini riske edecek bir durum var mı? gibi sorulara net cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında önemli açıklamalarda bulundu. LGS sınavında soru kitapçığının sosyal medyada erken paylaşılmasıyla ilgili "O yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bir iptal yok" dedi.

"SINAV GÜVENLİĞİNİ RİSKE EDECEK BİR DURUM YOK"

"LGS sınavında soru kitapçığı arzu ettiğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp sınav tamamlandıktan 1 saat sonra yani sözel kısımdaki sınav tamamlandıktan sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Şu doğru bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı. Ama sınavın güvenliğini riske edecek hiç bir durum söz konusu değil.

LGS İPTAL EDİLECEK Mİ?

Buna rağmen o yayını yapan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tekrar söylüyorum bu sınavın güvenliğiyle alakalı bir konu değildir. Dolayısıyla bir iptal yok."