LGS tercihlerinde son viraja girildi! Onaylatmayı sakın unutmayın

08 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:32

Bu başarı alkışlanır! Depremden kurtuldu LGS'de birinci oldu

Bu başarı alkışlanır! Depremden kurtuldu LGS'de birinci oldu

Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi de başladı.

Öğrencilerin hayatlarının önemli bir dönüm noktası olan bu sınav, iyi bir lisenin ardından iyi bir üniversite eğitimi ve dolayısıyla da kariyer seçimi anlamına geliyor.

Uzmanlar, tercih yaparken puanlar her sene değiştiği için sıralamaya bakılması tavsiyesinde bulunuyor. Lisenin sosyal imkanları, eve uzaklığı, mezunlarının durumu gibi faktörler de tercihi etkiliyor.

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Haber Global'in aktardığına göre; Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, doğru tercih yapmanın öğrencinin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Tercih sıralaması, öğrencinin hangi okullara öncelik verdiğini ve hangi okulları daha çok istediğini belirlemek için mutlaka ebeveynler ile birlikte öğrencinin aldığı puana ve kişisel tercihlerine göre yapılmalı" dedi.

ÖĞRENCİYE UYGUN MU?

Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Meslek Liseleri gibi farklı okul türlerinin avantaj ve dezavantajlarının göz önünde bulundurularak tercihler yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Kamer, şunları söyledi:

"Okulun eve olan uzaklığı ve ulaşım kolaylığı önemli bir faktördür. Uzun yolculuklar öğrencinin zaman kaybetmesine hatta yorulmasına neden olabilir.

Diğer taraftan başka şehirde veya yatılı okulda eğitim alma durumunun psikolojik ve ekonomik koşullarının aileye ve öğrenciye uygun olup olmadığı iyi düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM KALİTESİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER ÖNEMLİ

"Okulun öğretim kadrosu, mezunların üniversite kazanma başarıları, sosyal ve sportif faaliyetleri gibi eğitim kalitesini belirleyen kriterler de göz önünde bulundurulmalı.

Okulda verilen yabancı dil eğitimi önemli. Okulun kütüphane, laboratuvar ve spor salonu gibi fiziksel imkânları da eğitim sürecini etkileyen ayrıntılardan.

Mezunlardan ve mevcut öğrencilerden alınan geri bildirimler okul hakkında daha gerçekçi bir fikir edinmenize yardımcı olabilir."