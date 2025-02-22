Liselerde yeni dönem: MEB yönetmeliği Resmi Gazete'de

Liselerde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle devamsızlık yüzünden sınıfta kalan öğrenciler 'sözleşme' imzalamak şartıyla okula devam edebilecek. Ayrıca okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakli ve diploma işlemleriyle ilgili konularda da değişiklikler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Öğrenci nakilleri, öğretmen görevlendirmeleri, okulların işleyişi, diploma düzenlemeleri, devamsızlık gibi konularda değişikliği içeren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni kurallara ilişkin ayrıntılar...

BAKANLIK ONAYI GEREKECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme süreci yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Değerlendirme Komisyonu", "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Teklif Komisyonu" ve "Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Bakanlık Tespit Komisyonu" oluşturulacak. Bu komisyonlar, ilgili okulların adaylık süreçlerini inceleyerek değerlendirecek ve uygun görülen okullar, Bakanlık onayına sunulacak.

Bünyesinde ortaokul bulunan, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ortaokul kısmına öğrenci alımı, yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre yapılabilecek. Ayrıca, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, her yıl izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerekli başarıyı gösteremeyen okullar, bu kapsamdan çıkarılabilecek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve görevlendirilen yöneticiler, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılacak.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI

Yönetmelikle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenmesine ilişkin de düzenlemeler getirildi.

Sektöre entegre okullara, 9. ve 10. sınıflarını farklı okullarda tamamlayan öğrenciler, 11. sınıftan itibaren nakil yoluyla geçiş yapabilecek.

Öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla Milli Eğitim Akademisinde eğitim almaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca, okullarda yıllık izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülerek başarı durumları analiz edilecek.

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ KURALLAR YENİLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler, derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak.

Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin durumları değerlendirilirken öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam edebilecek.

Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini geçemeyecek.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin, ilgili işletmelerle sözleşmeleri feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak.

Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinden sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı iki aşamada yapılacak. Yazılı sınav için ayrı, uygulama sınavları için ayrı komisyon kurulacak. Komisyonların aynı üyelerden oluşturulması esas olacak.

Ders başarısızlığı nedeniyle okuldan mezun olamayan 12. sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilecek.

ÖĞRETMENLERİN YETKİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Öğretmenlerin görev ve yetkilerine yönelik düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı. Buna göre, engelli öğretmenler ve engelli yakını olan öğretmenlerin ders programları, engel durumları göz önünde bulundurularak düzenlenecek.

Beden eğitimi dersine katılamayacak öğrenciler için resmi sağlık kuruluşlarından alınan rapor zorunlu hale getirildi. Öğrenci gelişim dosyası uygulaması getirildi. Bu kapsamda öğrencilerin akademik gelişimi ve sosyal sorumluluk projeleri, dijital olarak kayıt altına alınacak.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgiler de öğrenci gelişim dosyasında yer alacak.

ÖĞRENCİ NAKİL SÜRECİ

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt hakkı kazanan ancak sınıf açılmaması nedeniyle kesin kayıt yaptıramayan öğrencilerin başka okullara yerleştirilmesi sağlanacak.

Ayrıca, öğrencinin veya velisinin can güvenliği riski, doğal afet, velinin kamu görevine atanması gibi zorunlu hallerde öğrencilerin kontenjan şartı aranmaksızın farklı okullara nakledilebileceği hükme bağlandı. Nakil işlemlerinde öğrencinin merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme kriterleri dikkate alınacak.

Döner sermayeye sahip okullarda kalfalık ve ustalık belgeleri dijital ortamda düzenlenecek ve e-Devlet sistemine aktarılacak. Belgelerin fiziksel olarak basılmayacağı ancak isteyenlerin e-Devlet üzerinden yazdırabileceği belirtildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile işletmelerde mesleki eğitim süreci yeniden düzenlendi. 12. sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esas. Ayrıca, sektöre bağlı yoğunlaştırılmış eğitim modeli uygulanabilecek.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNDE İMZA ZORUNLU

Yapılan değişiklikle, okullarda öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yükseköğretim kurumları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer kamu ve özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılarak her türlü araç, gereç, öğretim elemanı ve diğer imkanlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınacak.

Bunlara ilişkin çalışmalar için ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün bilgisi ve onayı dahilinde protokol düzenlenebilecek.

Yapılacak işbirliği ve protokoller, il/ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürünün imzası olacak şekilde düzenlenecek. Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne de konuyla ilgili bilgi verilecek.

Kültürler arası öğrenci değişim programları kapsamında Bakanlığın ilgili birimleri dışında farklı isimler altında işbirliği protokolü düzenlenemeyecek.