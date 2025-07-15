Mars Girişimcilik Projesi ikinci mezunlarını verdi

Türkiye’nin beş farklı şehrinden 90 gencin sosyal girişimcilik alanında deneyim kazandığı Mars Projesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

ÖNDER Gençlik tarafından İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi sloganıyla yürütülen Mars projesinde bu yıl 5 ilden 90 genç eğitim aldı. Projenin kapanış töreni ise Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Kapanış Programı’nda öğrencilerin sene boyunca gösterdiği başarılar diplomalarla ödüllendirildi, ardından sene sonu bitirme projelerinin değerlendirilmesi sonucunda yurt dışı ödülleri de hak sahiplerine takdim edildi.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, ÖNDER Genel Başkan Vekili Resul Çiftçi, Genel Sekreter Seçkin Koç, Sivas ÖNDER Başkanı Ahmet İkbal Genç, ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Boyraz, projede yer alan koordinatörler ve öğrenciler katıldı.

Gençlerimize güveniyoruz

Programa katılan Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, gençlere duydukları güveni şu sözlerle ifade etti: Bu projelerin yapılması ve gençlerimizin her alanda var olması bizim umutlarımızı yeşertiyor. Bir gün hepimiz bu görevleri bırakacağız, gelecek gençlerimizle daha da yükselecek. Arkamıza baktığımızda vazifeleri emanet edeceğimiz bir nesil bırakmamız gerekiyor. Güzel ülkemiz Türkiye için daha çok çalışmalı, bölgemiz adına daha güçlü yarınlara çabalamalıyız. Biz mücadeleci bir milletiz. Gençlerimize güveniyoruz.

Mars daha çok gence ulaşmalı

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç da “Bugün bir Sivaslı olarak burada kıymetli gençlerimizle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emek veren tüm öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bu projenin daha çok yere yayılmasını, daha çok gence ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

İmam hatipliler bu projelere öncülük etmeli

ÖNDER Genel Başkanvekili Resul Çiftci, “Bugün burada yapılan sunumlar ve Mars Projesine emek veren, üreten, sorumluluk alan gençler bize ne kadar kıymetli bir çalışma yapıldığını gösterdi. Biz gençlerimizden ümitvarız. Bu çalışmaların süratle artacağına şahitlik edeceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük aidiyetimiz Müslüman kimliğimiz, imam hatipliliğimizdir. İmam hatipli olarak bu projelerde öncülük yapmak en büyük gayemiz olmalı. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Birlikte üretmenin değerini gördüler

Projenin öğrenciler üzerindeki etkisine dikkat çeken Sivas ÖNDER Başkanı Ahmet İkbal Genç ise, “Gençlerimiz bu projeler ve çalışmalarla birlikte sadece bilimsel anlamda değil, birlikte üretmenin, birlikte başarmanın aynı zamanda birlikte düşünmenin değerini anladı. İman, ahlak ve gayret üçgeninde ne kadar büyük işlerin yapıldığını bize gösterdiler. Mars Projesi’nin bugün kapanışını yapıyoruz ancak bu ruh, bu gayret, bu bilinç inşallah daha büyük çaplı projelere de adım olacak. Biz iman varsa imkân vardır şiarıyla hareket ediyoruz. Gençlerimizin daha nice başarılarına şahitlik etmeyi diliyoruz” diye konuştu.

5 şehirde uygulandı

Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projelerini hayata geçirmek için fırsatlar sunmayı hedefleyen Mars Projesi, 2023 yılında İstanbul’da 200 genç ile hayata geçirildi. Girişimcilik alanındaki önemli isimler gençlere ders verirken, gençler girişimcilik ekosistemi içindeki pek çok kişi ile birebir iletişim kurma fırsatı yakaladı. İstanbul’dan sonra Samsun, Antalya, Sivas ve Konya’dan yetenek testleri ile seçilen 90 öğrenci sene boyunca farklı etkinlikler ve tahlillere iştirak etti. Proje gençlere bir yıl boyunca meraklı, araştırmacı, rekabetçi ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını hedefledi.

Uzay konseptiyle eğitim

Projede öğrencilerin ufkunu açmak amacıyla uzay konsepti uygulanıyor. “Karadelik” adı altında gençler uzayın bilinmezliklerini çözer gibi sorunlara çözüm üretecek stratejiler geliştiriyor. “Kuluçka” bölümünde bilim, teknoloji, sanat ve sosyal alanlarda ilham veren konuşmalarla, kendi yörüngelerini çizmeye çalışıyor. “Süpernova”da sanatsal ve kültürel etkinliklerle yeteneklerini keşfediyor, kendilerini birer astronot gibi geliştiriyor. “Yıldızlararası Buluşmalar”da ise il gezileri yaparak adeta galaksiler arası bir keşif gibi ufuklarını genişletiyor.