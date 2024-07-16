MEB açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihi belli oldu 

16 Temmuz 2024 20:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:03

MEB, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf okul kayıtlarının adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı

MEB, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf okul kayıtlarının adrese dayalı olarak yapıldığını açıkladı

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler, aile birliği, sağlık, güvenlik, engellilik durumu ve diğer nedenlerden dolayı il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularını gerçekleştirebilecekler.

TARTİHLER BELLİ OLDU

MEB'den yapılan son açıklamaya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden yapılacak. İlk aşamada öğretmenler, 1-7 Ağustos tarihleri arasında mazeretlerini belgelerle birlikte bildirecekler. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecekler.

Atamalar 16 Ağustos'ta yapılacak olup, ataması gerçekleştirilen öğretmenler 19 Ağustos itibarıyla ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.