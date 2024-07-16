MEB açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuru tarihi belli oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 20:35 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:03
Son dakika haberi: Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunu 1-7 Ağustos tarihlerine yapacağını açıkladı.
Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenler, aile birliği, sağlık, güvenlik, engellilik durumu ve diğer nedenlerden dolayı il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularını gerçekleştirebilecekler.
TARTİHLER BELLİ OLDU
MEB'den yapılan son açıklamaya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden yapılacak. İlk aşamada öğretmenler, 1-7 Ağustos tarihleri arasında mazeretlerini belgelerle birlikte bildirecekler. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-15 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecekler.
Atamalar 16 Ağustos'ta yapılacak olup, ataması gerçekleştirilen öğretmenler 19 Ağustos itibarıyla ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Kaynak: tgrthaber.com