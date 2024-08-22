MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği sonuçları açıklandı 

22 Ağustos 2024 23:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 23:27

Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu! Kadrolu ve sözleşmeli tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Öğretmenlerin ek ders ücreti belli oldu! Kadrolu ve sözleşmeli tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği nedeniyle iller arasında yer değiştirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, her iki eşi de sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin aile birliği gerekçesiyle iller arasında tayin taleplerinin sonuçları belli oldu.

Başvuruda bulunan öğretmenler, tayin sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.