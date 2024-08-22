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MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği sonuçları açıklandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 23:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 23:27
MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği sonuçları açıklandı 

MEB, sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği nedeniyle iller arasında yer değiştirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği sonuçları açıklandı  - 1. Resim

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, her iki eşi de sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin aile birliği gerekçesiyle iller arasında tayin taleplerinin sonuçları belli oldu.

Başvuruda bulunan öğretmenler, tayin sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

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Kaynak: tgrthaber.com
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