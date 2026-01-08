MEB AGS 10 bin öğretmen ataması takvimi ve branş dağılımı 2026 açıklandı mı? Milli Eğitim Akademisi branş bazlı kontenjanlar

AGS öğretmen ataması branş dağılımı açıklandıktan sonra yüksek kontenjan ayrılan branşlar için farklı şehirlerde eğitimler atılacak. Öğretmen adaylarının konaklama ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek kontenjanlı branşlar için böyle bir karar alındı. MEB Akademisi Başkanı Arıcı, açıklamasında branşlara göre başvurularını yapacaklarını ve güvenlik soruşturmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında akademide eğitime başlayacaklarını duyurmuştu. 1 yıllık hazırlık eğitimlerinin tamamlanmasının ardından öğretmen adayları, kura sistemine göre atanacak. AGS öğretmen ataması kontenjanlarının artırılacağına yönelik iddiaların ardından resmi açıklamalar takip ediliyordu. Peki AGS 10 bin öğretmen atama takvimi 2026 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen atamalarında son durum…

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN EK KONTENJAN VERİLECEK Mİ?

AGS 10 bin öğretmen atamasına yönelik sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde kontenjanın artırılacağı ifade edilmişti. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e konuyla ilgili yönelttiği soruda 10 bin öğretmen ataması olacağını söyldediğini ifade etti.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2026 AÇIKLANDI MI?

Edip Üzen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e öğretmen atamalarıyla ilgili son durumu sorduğunu vurgularken Bakan Tekin’in branş bazında kontenjanların bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımının en geç 9 Ocak cuma gününe kadar paylaşılması bekleniyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan atamalarda en fazla öğretmen alımı yapılan branşlar sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği , okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği oldu.

Bakanlık öğretmen atamalarında ihtiyaca göre branş dağılımı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz atamalarda olan branş dağılımının AGS öğretmen alımlarında geçerli olması bekleniyor.

AKADEMİDE EĞİTİM ALAN ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni yılda memur maaşlarının artmasıyla beraber akademide görev yapacak, öğretmen adaylarının alacağı maaşlar gündeme geldi. Akademi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde oluşturulmuş memur maaş katsayısına göre öğretmen adaylarının alacağı ücretin 32 bin TL olacağını vurgularken göreve yeni başlayan öğretmenin maaşının yarısına tekabül eden bir karşılığı olduğunu ifade etmişti.

EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Öğretmen eğitimleri için nitelikli ve kapsamlı bir program hazırlandığının altını çizen Arıcı, hazırlıklarda sona gelindiğini belirtirken çevre düzenlemesi ve temizlik işlerinin yapıldığını belirtti. Adaylar branşlara göre başvurularını yaptıktan sonra güvenlik soruşturmasının ardından 2026 yılının ilk aylarında akademide eğitime başlatılacak.