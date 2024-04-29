MEB duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılan öğretmenlere süresiz geri dönüş hakkı!

29 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:07

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek.

10 İLİ İLGİLENDİRİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK

Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.