Ankara Büyükşehir Belediyesi logo değişikliğine gidiyor!

29 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:52

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Mansur Yavaş ile görüştü! Seçimle ilgili sözleri dikkat çekti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Mansur Yavaş ile görüştü! Seçimle ilgili sözleri dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından gelen yoğun talepler üzerine resmi amblem değişikliği konusunda yeni bir adım attı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ve Başkent 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen talepler doğrultusunda amblem değişikliği gündeme geldi.

Belediye Meclisi'nde bu konuda karar alınabilmesi için ablem değişikliğinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk gerekiyor. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada, CHP Grubu'nun Meclis'te üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı ve tek başına bir değişiklik yapma yetkisi olmadığı belirtiliyor.

"YARIŞMA İLE ANKARA HALKINA SUNULACAK"

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesine 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru gelmektedir. Konu hakkında;

- Belediye Meclisince tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluk, mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk aranmaktadır.

- ABB Meclisinde CHP Grubu üçte iki çoğunluğu sağlayamamakta ve tek başına amblem değiştirme kararı alamamaktadır.

Bu nedenle yönetimimiz, ABB Meclisindeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."