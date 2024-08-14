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Son dakika | MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kalktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 14:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:03
Son dakika | MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kalktı

Son dakika haberi: MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yeni yayınlanan genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. 

Son dakika... MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kalktı - 1. Resim

TRT Haber'in aktardığına göre; ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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