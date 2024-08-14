Son dakika | MEB duyurdu: İlkokullarda sınav saati kalktı

14 Ağustos 2024 14:22 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:03

MEB'den Fransız okullarıyla ilgili flaş karar! Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına öğrenci alınmayacak

MEB'den Fransız okullarıyla ilgili flaş karar! Charles De Gaulle ve Pierre Loti okullarına öğrenci alınmayacak

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yeni yayınlanan genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre; ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

VELİLER BİLGİLENDİRİLECEK

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.