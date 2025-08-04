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 | Merve Yaz

MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabiliyor.

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MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:01

8'inci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği kapsamındaki merkezi sınav tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları, 'nın internet sitesinden öğrenebiliyor.

MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

İKİNCİ BAŞVURULAR 8 AĞUSTOS'TA

Yerleştirmeye esas nakil süreci de başladı. Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos'ta, ikinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak.

LGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Her iki dönemde de liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılabilecek.

MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek.

15-21 Ağustos arasında, il ve ilçe yerleştirme başvuruları alınacak. Bu başvurular 22 Ağustos'ta sonuçlanacak.

MEB duyurdu! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

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ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#liselere geçiş sistemi
#Lgs
#Öğrenci Yerleştirme
#Nakil Başvuruları
#Eğitim
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