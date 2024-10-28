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MEB duyurdu: Öğretmen ataması başarı puanları açıklandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 20:17 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 20:24
MEB duyurdu: Öğretmen ataması başarı puanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarında sözlü sınav başarı puanlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar e-Devlet sistemi üzerinden erişebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı​, öğretmenlerin beklediği haberi duyurdu. Sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS​ puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci bugün (28 Ekim) başlamış olup, 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacaktır” denildi.

MEB duyurdu: Öğretmen ataması başarı puanları açıklandı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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