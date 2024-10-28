Ocak zamlı uzman ve sözleşmeli öğretmen maaşları ortaya çıktı! İşte öğretmen maaşlarında son tablo

28 Ekim 2024 14:58 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:59

Ocak öğretmen maaşı 2025 yılında zamlanacak. Milyonlarca sözleşmeli öğretmenin gözü yıl başına çevrildi. Güncel öğretmen maaşı tablosu ortaya çıktı. Ekim 2024 itibariyle güncel sözleşmeli öğretmen maaşı ortalama 18.200 TL civarında seyrederken yeni yılla birlikte artışın ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte zamlı maaş tablosu ve olası tahminler.

Sözleşmede öğretmen maaşı zamlı tutarları için sorgulamalar başladı. 2025 Ocak zamlı öğretmen uzman ve sözleşmeli öğretmen maaşları için yeni hesap ortaya çıktı. Milyonlarca öğretmen yeni yılla birlikte ne kadar maaş alacağını sorgulamaya başladı. Gözler zam oranlarına çevrildi. 2025 Ocak ayında yapılacak olan zam oranları haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Ekim 2024 itibariyle güncel sözleşmeli öğretmen maaşı ortalama 18.200 TL civarında seyrederken enflasyona yenilen tutarların için öğretmenlerin gözü ocak ayına çevrildi. 2025 Ocak zamlı uzman ve sözleşmeli öğretmen maaşları hesaplanmaya başladı.

Temmuz 2024'te yapılan zamlarla birlikte öğretmen maaşları yükselmişti. Buna göre;

Uzman öğretmen maaşı yaklaşık 42.000 TL'den 52.568 TL'ye,

1/4 kademesindeki öğretmen maaşı 38.000TL'den 45.500 TL'ye çıkmıştı.

2025 Ocak ayında yapılacak olan zam oranı ile maaşlar daha da artacak. Yılın son 6 aylık enflasyon​ verilerine göre oranlar belirlenecek.

MEMUR ZAMMI MAAŞLARI BELİRLEYECEK

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı ile artacak maaşlar için tahminler gelmeye başladı. Yeni tahminlere göre memur zammının yüzde 10-11 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, öğretmen maaş zammını belirleyecek. Bu tahmine göre;

Uzman öğretmen maaşı yaklaşık 52.568 TL'den 58.143 TL'ye

Sözleşmeli Öğretmen 2024 Temmuz’da 47.433 TL olan maaş, 2025 Ocak’ta 52.465 TL’ye çıkması bekleniyor.

Ancak, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak olan enflasyon verileri de maaş artışlarını doğrudan etkileyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDE DERECE VE KIDEM BELİRLEYİCİ OLACAK

Sözleşmeden öğretmen maaşları, derece ve kıdemlerine göre farklılık gösteriyor. Maaşların yanı sıra, öğretmenler ek ders ücreti gibi ek ödemeler de alıyor.

2024 yılı itibarıyla sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarının ortalaması şöyle belirlenmişti;

Ortalama maaş: 18.200 TL

En düşük maaş: 18.100 TL

En yüksek maaş: 19.200 TL