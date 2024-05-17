MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihi belli oldu

17 May 2024 18:32 - Güncelleme : 17 May 2024 19:09

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı.

MEB tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

SÖZLÜ SINAV YERLERİ 10 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar da 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Bakanlığın atama duyurusu için tıklayınız.