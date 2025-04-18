MEB yönetici atamalarında sürpriz değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında dikkate alınan lisansüstü eğitim şartlarında kapsam genişliğine gitti. Yeni düzenlemeyle sadece eğitim yönetimi değil, farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora yapanlar da yönetici adaylığı sürecine dahil edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici atamalarında uygulanan kriterlerde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, yöneticilik için aranan lisansüstü eğitim şartı genişletildi.

YÜKSEK LİSANSTA KAPSAM GENİŞLEDİ

Yapılan değişiklikle, yönetmelikte yer alan “eğitim yönetimi alanında doktora yapan” ve “eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapan” ifadelerine “diğer alanlarda doktora yapan” ve “diğer alanlarda yüksek lisans yapan” ibareleri eklendi. Böylece sadece eğitim yönetimi değil, farklı alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar da yönetici adaylığı sürecine dahil edilebilecek.