Son dakika | MEB duyurdu: Öğretmen atama takvimi belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen için atama takvimini açıkladı. İşte başvuru tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen için atama takvimini açıkladı. MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

"15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı' müjdesi verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

10 BİN ATAMA TAKVİMİ AGS'DEN SONRA AÇIKLANACAK

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun."