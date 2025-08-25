Menü Kapat
27°
Editor
 | Murat Makas

MEB'den iller arası yer değiştirme kararı! Öğretmenlere ikinci defa başvuru imkanı: İşte başvuru detayları

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başvuruya ilişkin detayları açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
18:17
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
18:17

’ndan öğretmenlere ikinci kez iller arası yer değiştirme başvurusu imkanı veriliyor. Milli Eğitim Bakanı , öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

BAKAN TEKİN DETAYLARI DUYURDU

Bakan Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

"Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullanan Tekin, başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında üzerinden alınacağını, atama işlemlerinin ise 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin de 8 Eylül'de yapılacağını bildiren Tekin, kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da yaz döneminde ikinci kez yapılacak kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin başvurunun son günü olan 5 Eylül'de gerçekleştirileceğinden başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'da kapanacağı kaydedildi.

