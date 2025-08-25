Menü Kapat
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen, hayalindeki bölüme yerleşti

Muş’ta 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in YKS sınavı çıkışında çiçekle karşıladığı kızı Çimen Gülen, hayalindeki bölüme yerleşti.

Muş’ta 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı () çıkışında çiçekle karşıladığı kızı Çimen, Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim bölümüne yerleşti. Çimen Gülen, YKS sonuçlarını Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelde çalışırken öğrendi ve güzel haberi Muş’taki babasını telefonla arayarak verdi.

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen, hayalindeki bölüme yerleşti

"GERİ KALAN TUTARI BİR İŞ İNSANI KARŞILADI"

ekonomisine destek olmak için bir otelde çalışan Gülen, "Üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu çok emek vermiştim. Üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 burslu kazandım. Bir iş insanı da geri kalanı karşıladı. Ekonomik durumum el vermediği için iş insanı yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen, hayalindeki bölüme yerleşti

"ABD'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Üniversitede ilk yılını tamamladıktan sonra ABD'de yapay zekayla çalışmalara ağırlık veren bir üniversiteye gitmek istediğini söyleyen Gülen, "Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum" diye konuştu.

Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Çimen Gülen, hayalindeki bölüme yerleşti

"YARISI BENİM ÇALIŞMAM, YARISI DA BABAMIN DESTEĞİ"

Babasının bu süreçte kendisine çok ama çok yardımcı olduğunu belirten Gülen, "Küçüklüğümden beri babam 5 kız olmamıza rağmen hepimize 'tekmiş' gibi davrandı. Bu yıl çiçek alarak da bunu kanıtladı. Gerçi bunu sürekli yapan biri. Bu yıl sadece kameralara göründü. Normalde göründüğünden daha tatlıdır. Kendisi benim sürekli destekçimdir. Onun sayesinde bugün bir yerlerdeyim. Yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteği… Onunla baba kızdan öte arkadaş gibiydik. Herhangi bir sorunum olduğunda ona anlatabilirdim. Babamı çok seviyorum" dedi.

