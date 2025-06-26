Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mesleki eğitim kökten değişecek! Üniversitelerde yeni dönem

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programlar için harekete geçti. Yeni modelle birlikte; İş dünyasındaki tecrübeli isimler meslek yüksekokullarında dersler verecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mesleki eğitim kökten değişecek! Üniversitelerde yeni dönem
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:19

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite programlarını yeniden şekillendirmeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde iki önemli düzenlemenin hayata geçirileceği öğrenildi. O düzenlemelerde ilki üniversite tercih kılavuzunun güncellenmesi oldu. Üniversitelerde yeni dönem

İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlar bu yıl üniversitelerde açılacak. Geçen yıl açılan yapay zekâ temelli programların ise 2025’te çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mesleki eğitim kökten değişecek! Üniversitelerde yeni dönem

Yeni açılan bölümler arasında "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" gibi alanlar öne çıkıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mesleki yüksek okullarında yeni dönem için "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü"ne imza attı. Bu protokol kapsamında 388 MYO, Türkiye genelindeki 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Yeni modelle birlikte;

  • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
  • Protokol gereği, illerde oluşturulacak kurullarda üniversite ve sektör temsilcileri birlikte çalışacak. Bu kapsamda Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 Meslek Yüksekokulu (MYO), bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB’a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.
  • Öğrenciler, oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkânlarından faydalanacak ve meslek yüksekokulları eğitim süreçlerini yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirecek.
  • İş dünyasındaki tecrübeli isimler meslek yüksekokullarında dersler verecek.
  • Bu yeni eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrenciler gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olması sağlanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Powell küresel piyasaları bulandırdı: Gözler ABD büyüme verisinde
Savaş filmi gibi görüntüler! Yolda kalan TIR'ların imdadına TSK yetişti
En çok aranan çete elebaşıydı! 'Fito' aylar sonra yakalandı
ETİKETLER
#Üniversitede öğrencilik
#yök
#üniversite öğrencileri
#yenilenebilir enerji
#yapay-zeka
#Meslek Yüksekokulu
#Meslek Eğitimi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.