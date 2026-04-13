Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 Safa Keser

Milli Birlik ve Eğitim Vizyonu Şişli’de ele alındı

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen “Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları”, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımı ve Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli Birlik ve Eğitim Vizyonu Şişli’de ele alındı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 12:51

Türkiye’nin gelecek vizyonunun eğitim ve değerler üzerinden ele alındığı programda, fiziki yatırımlardan ziyade "eğitimin içeriği ve millet olma şuuruna" odaklanıldı.

Bakan Yusuf Tekin: "Fiziki Yatırımları Tamamladık, Şimdi Eğitimin Felsefesine Odaklanıyoruz"

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 22 yılda eğitimde fiziki ve altyapı eksikliklerinin büyük oranda giderildiğini belirterek, yeni dönemde asıl hedefin eğitimin içeriği olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimi sadece derslik ve bina inşasından ibaret görmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde fiziki devrimi gerçekleştirdik; şimdi ise bu binaların içini 'millet olma bilinciyle' doldurma vaktidir. Çocuklarımızı, bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş, ötekileştirmeyen ve ortak idealler etrafında kenetlenen fertler olarak yetiştirmek en büyük önceliğimizdir. Bizlere bu düşünceleri paylaşma imkânı sunan ve bu anlamlı organizasyona kapılarını açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Turanlı’ya teşekkürlerimi sunuyorum."

Emrullah Turanlı: "Toplumsal Şuurun Geliştiği Platformlar Milli Bir İhtiyaçtır"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise, Türkiye’nin gelişiminde eğitimin ve fikir paylaşımının önemine değindi. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nın bu tür stratejik buluşmalar için bir merkez olduğunu ifade eden Turanlı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın ifade ettiği 'millet olma şuuru', ancak toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip ortak değerler etrafında buluşmasıyla güçlenir. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nı, milli birliğe ve toplumsal eğitime hizmet eden bir sosyal sorumluluk merkezi olarak görüyoruz. Şişli’nin sosyal dinamizmini artıran bu alan, devletimizin vizyoner projelerine ve milletimizin geleceğine ışık tutan buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edecektir.

Kültür ve Sanatın Yeni Buluşma Noktası: Taşyapı Etkinlik Alanı

Emrullah Turanlı’nın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, kısa sürede şehrin kültür-sanat ve sosyal yaşam haritasında vazgeçilmez bir referans noktası haline geldi. Faaliyete geçtiği günden bu yana kültürden sanata, geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplum buluşmalarına kadar çok sayıda prestijli organizasyona ev sahipliği yapan alan; sadece bir mekân değil, toplumsal faydayı merkeze alan bir değer üretim merkezi olarak yönetiliyor. Şişli’nin sosyal dokusuna dinamizm katan bu merkez, Taşyapı’nın şehre değer katma misyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
#Toplumsal Bilinç
#Değerler Eğitimi
#Eğitim Vizyonu
#Millet Olma Şuuru
#Eğitim Içeriği
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.