Türkiye’nin gelecek vizyonunun eğitim ve değerler üzerinden ele alındığı programda, fiziki yatırımlardan ziyade "eğitimin içeriği ve millet olma şuuruna" odaklanıldı.

HABERİN ÖZETİ Milli Birlik ve Eğitim Vizyonu Şişli’de ele alındı Türkiye'nin gelecek vizyonu, fiziki yatırımlardan ziyade eğitimin içeriği ve millet olma şuuru üzerinden ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fiziki altyapı eksikliklerinin büyük oranda giderildiğini belirterek, yeni dönemde eğitimin içeriğine ve çocukları ortak idealler etrafında kenetlenen fertler olarak yetiştirmeye odaklanılacağını söyledi. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, toplumsal şuurun geliştiği platformların milli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nın milli birliğe ve toplumsal eğitime hizmet eden bir sosyal sorumluluk merkezi olarak görüldüğünü belirtti. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, kültürden sanata, sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplum buluşmalarına kadar çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak şehrin kültür-sanat ve sosyal yaşamında bir referans noktası haline geldi.

Bakan Yusuf Tekin: "Fiziki Yatırımları Tamamladık, Şimdi Eğitimin Felsefesine Odaklanıyoruz"

Programın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son 22 yılda eğitimde fiziki ve altyapı eksikliklerinin büyük oranda giderildiğini belirterek, yeni dönemde asıl hedefin eğitimin içeriği olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimi sadece derslik ve bina inşasından ibaret görmüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde fiziki devrimi gerçekleştirdik; şimdi ise bu binaların içini 'millet olma bilinciyle' doldurma vaktidir. Çocuklarımızı, bu toprakların değerleriyle yoğrulmuş, ötekileştirmeyen ve ortak idealler etrafında kenetlenen fertler olarak yetiştirmek en büyük önceliğimizdir. Bizlere bu düşünceleri paylaşma imkânı sunan ve bu anlamlı organizasyona kapılarını açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Turanlı’ya teşekkürlerimi sunuyorum."

Emrullah Turanlı: "Toplumsal Şuurun Geliştiği Platformlar Milli Bir İhtiyaçtır"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ise, Türkiye’nin gelişiminde eğitimin ve fikir paylaşımının önemine değindi. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nın bu tür stratejik buluşmalar için bir merkez olduğunu ifade eden Turanlı, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın ifade ettiği 'millet olma şuuru', ancak toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip ortak değerler etrafında buluşmasıyla güçlenir. Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nı, milli birliğe ve toplumsal eğitime hizmet eden bir sosyal sorumluluk merkezi olarak görüyoruz. Şişli’nin sosyal dinamizmini artıran bu alan, devletimizin vizyoner projelerine ve milletimizin geleceğine ışık tutan buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edecektir.

Kültür ve Sanatın Yeni Buluşma Noktası: Taşyapı Etkinlik Alanı

Emrullah Turanlı’nın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı, kısa sürede şehrin kültür-sanat ve sosyal yaşam haritasında vazgeçilmez bir referans noktası haline geldi. Faaliyete geçtiği günden bu yana kültürden sanata, geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplum buluşmalarına kadar çok sayıda prestijli organizasyona ev sahipliği yapan alan; sadece bir mekân değil, toplumsal faydayı merkeze alan bir değer üretim merkezi olarak yönetiliyor. Şişli’nin sosyal dokusuna dinamizm katan bu merkez, Taşyapı’nın şehre değer katma misyonunun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.