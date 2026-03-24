Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının kayıt sonuçları açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı: İşte kayıt tarihleri

KAYIT TAKVİMİ VE EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Açıklamada "2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek. Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak" ifadeleri kullanıldı.