Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor! Yeni karneler ilk kez verilecek

17 Ocak 2025 03:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 03:18

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün (17 Ocak 2025 Cuma) bitiyor. Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor. Öğrenciler için karne yerine gelen gelişim raporu ilk kez öğrencilere verilecek.

Öğrencilerin 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025​ eğitim-öğretim yılının birinci dönemi maratonu bugün sonlanıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, karne heyecanını yaşayarak yarıyıl tatiline başlayacak.

İLKOKUL 1. SINIFLARA GELİŞİM RAPORU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" sunacak. Bu raporlar, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri ile akademik ilerlemelerini bir arada değerlendiriyor. Öğrenme süreçleri ve çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanan raporlar, velilere çocuklarının gelişimi hakkında rehberlik sağlayacak. Ayrıca raporlar, öğrencilerin desteklenmesi için somut öneriler de içerecek.

"ŞENLİK" HAVASINDA BİR KAPANIŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl hayata geçirdiği "dönem sonu faaliyet haftası" uygulamasını bu yıl da devam ettirdi. Eğitim-öğretim yılının son haftasında öğrenciler, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılarak çok yönlü gelişimlerini destekleyecek bir haftayı geride bıraktı.

Bu etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül yaklaşımıyla güncellenerek öğrencilere zengin bir faaliyet yelpazesi sundu. Faaliyetlere katılan öğrencilerin bilgileri, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenerek, sosyal etkinlik içerikli karnelerinde yer aldı. Böylece akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişim de odağa alındı.

TATİL​ BAŞLIYOR

Karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili, yoğun bir eğitim döneminin ardından dinlenme ve yenilenme fırsatı sunacak. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025’te başlayacak. Öğrenciler tatil boyunca hem eğlenip dinlenirken hem de aileleriyle keyifli zaman geçirme imkanı bulacak.