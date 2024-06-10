Öğretmen adayları merakla bekliyordu: Başvuru sonuçları açıklandı

10 Haziran 2024 17:13 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:24

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

ERİŞİME AÇILDI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

1 TEMMUZDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek. "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi"ne ulaşmak için meb.ai/hBv1pt internet adresini ziyaret edilecek.