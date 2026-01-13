Menü Kapat
Norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı! Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı öğretmenler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinin başvuruları 9-12 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atamaların sona ermesinin ardından ise öğretmenlerin bekleyişi başladı. Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atamalar merkezi sistem üzerinden yapılacak. Bu kapsamda öğretmenler atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBSİS ekranı üzerinden T.C. kimlik no ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Öğretmenler tarafından norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor.

Norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı! Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:27

Norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Ocak 2026)" geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Öğretmenler mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak başvuru işlemlerini 9-12 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiler. Başvuruların sona ermesinin ardından ise sonuçlar için geri sayım başladı. Öğretmenler tarafından norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

Norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı! Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 13 Ocak 2026 Salı günü duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yapılan atamalar dikkate alındığında sonuçların saat 17.00 civarında açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklandığına dair duyuru MEB'in personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

Norm fazlası atama sonuçları sorgulama ekranı! Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından norm fazlası atama sonuçları bugün ilerleyen saatlerde başvuru yapan öğretmenlerin erişimine açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda yer alan bilgilere göre öğretmenler sonuçlara MEBSİS ekranı üzerinden erişim sağlayabilecekler. MEBSİS sistemine öğretmenler kullanıcı adı/T.C. kimlik no ve şifreleriyle giriş yapabiliyorlar. Ayrıca e-Devlet sistemi ile de MEBSİS sistemine erişim sağlanabiliyor.

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

#Eğitim
