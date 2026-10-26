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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:54

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı

123. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama işlemleri egm.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Özel güvenlik sertifikası almak isteyen adaylar 123. dönem sınavlaırna sertifikalarını yenilemek isteyen adaylar ise 99. dönem yenileme eğitimi sınavlarında ter döktü. ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebilecek. ÖGG sınavında başarılı olabilmek için adayların en düşük 60 başarı puanını yakalaması gerekecek. Silahlı ve silahsız sertifika işlemleri için değerlendirme kriterleri farklılık gösterirken sınav sonuçları açıklanmadan önce puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ÖGG cevap anahtarına odaklandı. ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığında doğru cevaplar “kırmızı” renkte belirtilecek. Peki ÖGG soruları ve cevapları 2026 açıklandı mı? İşte, 123. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:54

soruları ve için geri sayım başladı. tarafından düzenlenen sınavlarda puan hesaplaması yapmaya hazırlanan adaylar cevap anahtarına göre hareket edecek. ÖGG sınavında değerlendirme yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Puan hesaplaması ise 100 puan üzerinden yapılırken cevap anahtarı ise kitapçık türüne göre A-B şeklinde olacak. tarafından ilan edilen takvime beraber ÖGG cevap kitapçığının erişime açılacağı tarih belli oldu. ÖGG sınavında 60 puan üzerinde alanlar sertifika almaya hak kazanırken başarı şartını sağlamayan adaylar ise tekrar sınava katılabilecek. ÖGG 123. dönem temel eğitim ve 99. dönem yenileme eğitimi sınav sonuçları 13 Kasım tarihinde erişime açılacak. Peki ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2026 yayımlandı mı? İşte, ÖGG cevap anahtarı görüntüleme bilgisi…

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2026 AÇIKLANDI MI?

EGM tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ÖGG sınavının cevap anahtarının erişime açılacağı tarih belli oldu. Özel güvenlik sınavına katılan adaylar ÖGG soruları ve cevap anahtarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasına giriş yapan adaylar, ÖGG soru ve cevap kitapçığını 27 Ekim Salı günü ulaşabilecek.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı

123. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG soruları ve cevap anahtarı posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bidilrimeyecek. Adaylar egm.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra cevap anahtarı bölümünde katıldıkları sınavı işaretleyerek (123. dönem veya 99. dönem) doğrudan sorgulama ekranına giriş yapabilecek. ÖGG soruları ve cevap anahtarı ekranında A,B,C,D,E şeklinde cevaplar yer alacak. Doğru cevaplar ise “kırmızı” renkte belirtilecek.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı

ÖGG SINAV SONUÇLARI 13 KASIM’DA İLAN EDİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim’de organize edilen sınavların sonuçları 13 Kasım’da duyurulacak. ÖGG sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. ÖGG sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar puanlarına itiraz edebilecek. İtiraz takvimi ayrıca EGM tarafından duyurulacak.

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?


ÖGG sınavlarında başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda en az 60 puana ulaşılması gerekiyor. Sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemeyecek. EGM’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre adayların başarı puanı hesaplanırken yazılı sınavın genel konularından oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden dikkate alınır. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Özel Güvenlik Sertifikası yenileme ve temel eğitim sınav tarihleri yıl başında ilan edilmişti. Açıklanan takvime göre 2027 yılında 119, 120, 121, 122, ve 123. dönem sınavlaır geride kaldı. EGM tarafından açıklanan takvime göre ÖGG 123. dönem temel eğitim ve 100. yenileme eğitimi sınavı 27 Aralık 2026 tarihinde düzenlenecek. Diğer sınav tarihleri ise şu şekilde;
 

ÖGG soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026 egm.gov.tr! 123. dönem ÖGG soruları ve cevapları açıklandı mı? EGM sorgulama ekranı

 

 

 

 

ETİKETLER
#2026
#13 Kasım
#cevap anahtarı
#emniyet genel müdürlüğü
#ögg
#özel güvenlik sınavı
#egm
#Eğitim
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