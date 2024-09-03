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Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:36
Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu

Daha önce lise ve ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi teknolojik ürünlerin kullanımını yasaklayan Hollanda, ilkokul öğrencilerine de aynı yasağı getirdi. Hollanda'da hayata geçirilen bu yasağın ülkemizde de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Hollanda’da öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ilkokullarda telefon kullanımı yasaklandı. Daha önce lise ve ortaokul öğrencilerine getirilen yasak, şimdi de ilkokul öğrencilerinde uygulanacak. Akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi teknolojik aletlerin, istisnalar haricinde kullanımı tamamen yasaklandı.

Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu - 1. Resim

Hollanda'da uygulamaya geçirilen bu kararı eğitim, kültür ve bilim bakanlığı duyurdu. Öğrencilerin akıllı telefonları sadece sağlık ve istisna gibi durumlar haricinde kesinlikle kullanmalarına izin verilmeyecek denildi.

Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu - 2. Resim

Yasak kararının ilkokullarda da uygulanmasıyla ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış oldu.

Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu - 3. Resim

Hollanda'da uygulamaya geçirilen bu uygulamanın, Türkiye'de de hayata geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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