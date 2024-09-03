Öğrencilerin okullarda telefon kullanımı yasaklandı! Bakanlık kararı duyurdu

03 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:36

Hollanda’da öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ilkokullarda telefon kullanımı yasaklandı. Daha önce lise ve ortaokul öğrencilerine getirilen yasak, şimdi de ilkokul öğrencilerinde uygulanacak. Akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi teknolojik aletlerin, istisnalar haricinde kullanımı tamamen yasaklandı.

Hollanda'da uygulamaya geçirilen bu kararı eğitim, kültür ve bilim bakanlığı duyurdu. Öğrencilerin akıllı telefonları sadece sağlık ve istisna gibi durumlar haricinde kesinlikle kullanmalarına izin verilmeyecek denildi.

Yasak kararının ilkokullarda da uygulanmasıyla ülke genelindeki tüm okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklanmış oldu.

Hollanda'da uygulamaya geçirilen bu uygulamanın, Türkiye'de de hayata geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.