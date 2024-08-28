Öğretmen atamalarında son durum! Dikkat çeken mülakat detayı: Kanunun içinde yok!

28 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:28

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor

20 bin öğretmen atamasındaki süreç Danıştay bilinmezliğiyle devam ediyor. Bu yıl öğretmen atamalarında sistem değişmiş, yüzde 50 KPPS puanı, yüzde 50 mülakat alımı yapılmasına karar verilmişti.

Bazı siyasiler ve sendikalar durumu yargıya taşıdı. O isimlerden biri de İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ydu. Zorlu, TGRT Haber'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEVCUT ATAMA RAKAMI İLE KAYGILAR İYİCE ARTTI"

Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Vahim tabloyu ifade etmek adına daha da geriye gitmek lazım. Olayların başından beri her şey yanlış başlatıldı. 2023 KPSS puanının ardından öğretmenlerimiz her yıl yapılan uygulamanın aksine bir yıla yakın atama takvimimin paylaşılmasını beklediler. En az 100 bin atama yapılması yerine 20 bin gibi çok düşük bir rakam açıklandı. Bu atama rakamı ile kaygılar iyice arttı.

"MÜLAKATLARIN KALDIRILMA SÖZÜ VARDI..."

14 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yeni mülakat uygulamasının yönetmeliği yayınlandı. Mülakatların kaldırılma sözü vardı. Esasında kanunun içerisinde yer almayan yüzde 50 dediğimiz mülakat uygulaması yerleştirildi.

21 Mayıs'ta Danıştay'a başvuru yaptım. Bu başvurunun özünde 'yürütme durdurma talebi' var. Elbette yargının görüşüne kararına saygılıyız. Adli tatile kadar 2 aylık bir süreçte böylesine toplumu ilgilendiren konuda neden yürütme durdurma talebi en azından sonuçlandırılmıyor. Gelinen noktada 9 Eylül tarihinde eğitim-öğretim sezonu başlıyor.

MEB'E ÇAĞRI: KONUYU FARKLI NOKTALARA ÇEKMEYİN

Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Konuyu farklı noktalar çekmenin anlamı yok, keyfice bir yaklaşım göstererek 'mahkeme sonucunu beklemeliyiz' görüşü esasında kendinizi tutarsızlık boyutuna taşır.

Bir aksi karar çıkma durumunu gördüğünüz bir uygulamayı neden hayata geçiriyorsunuz. Mahkeme bir yürütme durdurma kararı verirse, adaleti sağlamak için yöntem bellidir; KPSS puanına göre sıralarsın, yüzde 50 mülakatı da ona göre değerlendirirsiniz böylece adaletsizliği ortadan kaldırmış olursunuz.