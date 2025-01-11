Öğretmen atamasında KPSS tarihe karışıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Ocak 2025 04:58 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 05:02

Öğretmen atamalarında yıllardır kullanılan KPSS puanı artık tarihe karışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, öğretmen adayları farklı bir değerlendirme sistemiyle atanacak. Akademi Giriş Sınavı (AGS) adı verilen yeni sınav, adayların yalnızca puanlarına değil, eğitim ve uygulama süreçlerindeki başarısına da odaklanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, 1 Eylül 2025​ tarihinden itibaren öğretmen atamalarında KPSS​ şartı aranmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenleme, öğretmen adayları için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu tarihe kadar ise mevcut yönetmelik uygulanmaya devam edecek.

AGS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmen alımlarında artık KPSS’nin kullanılmayacağını, bunun yerine Akademik Giriş Sınavı’nın (AGS) uygulanacağını duyurdu. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS şartı olmayacak. ÖSYM ile birlikte Akademik Giriş Sınavı (AGS) adıyla yeni bir sınav organize ettik. İlk sınav, 13 Temmuz 2025’te yapılacak. AGS sonuçlarına göre öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi’ne alacağız. Akademideki eğitim sürecinin ardından öğretmenlerimizi istihdam edeceğiz.”