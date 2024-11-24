Öğretmenlere yeni görev! MEB yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:16

Öğretmenlere yeni görev yeri sağlayacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre öğretmenler, kitap sayısı 10 binden fazla olan okul kütüphanelerine uzman olarak atanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle öğretmenler kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerinde uzman olarak görevlendirilebilecek.

ATAMALARDA 2 ALANA ÖNCELİK VERİLECEK

Söz konusu kararla, kütüphanecinin atanamadığı hallerde öğretmenler arasından Türk Dili ve Edebiyatı ya da Türkçe alanlarından öncelikli olarak atanabilecek. Bu durumun sağlanamaması halinde, kütüphanecilik kursu almış olan bir öğretmen, ilgili kütüphanelerde görevlendirilebilecek.

ŞARTLAR OLUŞMAZSA ÖĞRETMENLER KENDİ SEÇECEK

Bu şartların da oluşamaması durumunda, öğretmenler kurulu kendi aralarından kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek. Kütüphane sorumlusuna yardımcı memur görevlendirilmesi de öngörülürken, öğretmen ve memurlara hizmet içi eğitim verilecek.

Kütüphane sorumlusu ve yardımcısı olacak yetkilendirilecek kişilere farklı bir görev ise verilemeyecek.