Öğretmenleri değişen ilkokul öğrencilerinden protesto: Duvarlara yapıştırdılar

10 Eylül 2024 00:40 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:58

Amasya'da 4'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri değiştirilince Milli Eğitim Müdürlüğünün kapısına dayandılar. Sözleşmeli öğretmenlerine atama çıkınca ayrılmak zorunda kalan öğrenciler bu kararı hem okul duvarlarına kağıtlar yapıştırarak hem de slogan atarak dile getirdiler.

Amasya'da Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu öğrencileri ve velileri protesto için bir araya geldi. 4'üncü sınıfta okuyan minikler sözleşmeli öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadro ataması gelince başka okula gönderildi. İlkokulun son senesi öğretmenlerinden ayrılmak istemeyen öğrenciler ve velileri protesto düzenledi. Çocuklar “Öğretmenimizi isteriz” yazılı kağıtları okul duvarına yapıştırıp seslerini duyurmaya çalıştı.

"YARI YOLDA BIRAKTILAR"

Çocuklarını 3 yıl boyunca okutan öğretmenlerinin gidişine tepki gösteren veli Selin Gencel “Öğretmenimiz kadrolu olmadığı ve ataması geldiği için 4. sınıfta bizi yarı yolda bıraktırdılar. Okulların açılmasına bir hafta kala başka bir okula, Suluova ilçesine verdiler" dedi.

MÜDÜR GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip müdürle görüşmek istediklerinde ret cevabı aldıklarını şu şekilde aktardı: "Milli Eğitim Müdürlüğüne gittik, müdürle görüşemedik. Bizimle müdür yardımcısı görüştü. Kendisi görüşmek istemedi. Bizim de tepkimiz böyle oldu. Öğretmenimizi geri istiyoruz. Bu çocuklar 1. sınıf öğrencisi değil, hepsi 4. sınıf öğrencisi ve aklı yerinde çocuklar. Bu sene son senemiz. Son senemiz niye heba olsun"