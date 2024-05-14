Öğretmenleri yakından ilgilendiren karar! Bakan Tekin resmen duyurdu 

14 May 2024 18:31 - Güncelleme : 14 May 2024 19:04

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis gündemine alınacak.

Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı tedbirler yer alırken eğitimcilere rotasyon, ek ders ücretlerinde artış gibi önemli maddelerin de yer alması bekleniyor.

NTV'de yer alan bilgiye göre, bakanlık bürokratları da düzenlemeye ilişkin çalışmaları sonlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu belirtmişti.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE TAVİZ YOK!

Kanunda yer alması beklenen diğer madde ise eğitimcilere şiddet olacak. Aktarılan bilgiye göre, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması planlanıyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.