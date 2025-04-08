Okulların yaz tatili zamanı değişiyor mu? MEB iddialara cevap verdi!

Son günlerde çıkan haberlerden sonra gündem olan, öğrenci ve ailelerin merakla beklediği yaz tatilinin tarihi değişecek iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından tgrthaber.com’a özel açıklamalar yapıldı. 20 Haziran itibariyle tatile girecek okulların bir hafta geri çekileceği iddialarını MEB kaynakları yalanladı. İşte detaylar…

Milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren yaz tatili dönemi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Normal müfredata göre 20 Haziran tarihinde tatil olacak olan okullar için 6 Haziran tarihine çekilebilmesi oldukça konuşuldu.

Özellikle Kurban Bayramı sonrasında okulların devam etmesi aileleri düşündürürken, yaz tatili takviminin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK!"

Oldukça gündem olan ve merak edilen yaz tatili tarihi hakkında tgrthaber.com'a özel açıklamalar yapan MEB kaynakları; 'Böyle bir çalışmamız yok' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.