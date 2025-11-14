Kategoriler
ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne https://www.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada “ Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.