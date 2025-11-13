ÖSYM duyurdu! ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) 23 Kasım'da yapılacak.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ALES/3 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

2025 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 yapılacak. Adaylar saat 10:15'te başlayacak olan sınavda 150 dakika ter dökecek.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ALES/3 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.