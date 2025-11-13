Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

ÖSYM duyurdu! ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi: ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar ALES/3 sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabiliyor.

ÖSYM duyurdu! ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
14:17
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
14:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) 23 Kasım'da yapılacak.

GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlar belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ALES/3 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

ÖSYM duyurdu! ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2025 ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 yapılacak. Adaylar saat 10:15'te başlayacak olan sınavda 150 dakika ter dökecek.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ALES/3 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

