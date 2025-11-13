Menü Kapat
YDS 2 sınavına kaç kişi katıldı, girdi? 2025 YDS/2 sınavı 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından 2025 YDS/2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala adaylar tarafından YDS sınavına kaç kişi katılacağı, gireceği araştırılmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YDS 2 sınavına kaç kişi katıldı, girdi? 2025 YDS/2 sınavı 16 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından bu hafta sonu Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025 /2) gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bşek'te 98 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanılacak.

Adaylar tarafından ise sınava sayılı günler kala YDS sınavına kaç kişi katılacağı, gireceği merak edilmeye başlandı.

YDS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK, GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre YDS sınavına toplam 107 bin 746 aday başvuru yaptı.

Ersoy açıklamasında Almancadan 1482, Arapçadan 6 bin 153, Fransıcadan 1011, İngilziceden 98 bin 176, Rusçadan 924 adayın başvuru yaptığını belirtti.

YDS 2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan YDS/2 kılavuzunda yer alan bilgilere göre YDS 2 sınavı 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak. 180 dakika sürecek olan sınav saat 13.00'te sona erecek.

