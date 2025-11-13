Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru IBAN açıklamasına yazılması gereken

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılacağı araştırılıyor.

TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru IBAN açıklamasına yazılması gereken
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
12:29
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
12:33

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında tarafından gerçekleştirilecek olan 500 bin projesi başvuruları devam ediyor. üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından ücretinin nasıl ödeneceği gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır sorusunun cevabı merak ediliyor.

TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru IBAN açıklamasına yazılması gereken

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILIR?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde "Yüzyılın Konut Projesi" başvuru ücreti için "açıklama" bölümüne ne yazılması gerektiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Alo 181 çağrı merkezinin aktardığı bilgilere göre TOKİ 500 bin konut projesi başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına vatandaşların "500 bin sosyal konut projesi" yazması yeterli olacaktır. Açıklama bölümüne bir şey yazılmadığında da bir sorun teşkil etmeyeceği belirtildi.

TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru IBAN açıklamasına yazılması gereken

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları açıklanan bilgilere göre e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Banka şubesi başvurularının ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Başvuruların sona ermesinin ardından ise kura çekimlerinin ise 2025 Aralık, 2026 Ocak-Şubat aylarında yapılmasının planlandığı duyuruldu. Koınutların teslimatının ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlayacağı belirtildi.

#Aktüel
