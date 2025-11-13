TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru IBAN açıklamasına yazılması gereken

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından başvuru ücretinin nasıl ödeneceği gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına ne yazılır sorusunun cevabı merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILIRKEN AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILIR?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde "Yüzyılın Konut Projesi" başvuru ücreti için "açıklama" bölümüne ne yazılması gerektiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Alo 181 çağrı merkezinin aktardığı bilgilere göre TOKİ 500 bin konut projesi başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına vatandaşların "500 bin sosyal konut projesi" yazması yeterli olacaktır. Açıklama bölümüne bir şey yazılmadığında da bir sorun teşkil etmeyeceği belirtildi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları açıklanan bilgilere göre e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Banka şubesi başvurularının ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Başvuruların sona ermesinin ardından ise kura çekimlerinin ise 2025 Aralık, 2026 Ocak-Şubat aylarında yapılmasının planlandığı duyuruldu. Koınutların teslimatının ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlayacağı belirtildi.