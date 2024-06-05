ÖSYM Başkanı'ndan YKS'nin Hırvatistan'da da yapılmasına ilişkin açıklama

05 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:15

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabındaki paylaşımında;

"YKS uygulamamızı bu sene Hırvatistan'da da gerçekleştireceğiz. Sınav tarihinde U18 Milli Takımı'mız orada kampta olacak. Gençler orada bizi temsil ederken biz de milli sporcularımıza imkan sağlıyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Başarılar diliyorum."