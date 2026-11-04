ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı

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İstanbul
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni bir duyuru yaptı. ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans branş bazında sıralamaların erişimine açıldığını kamuoyuyla paylaştı.
Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.
ÖSYM’nin duyurusunda branş bazında sıralama hizmetinin bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi. Sıralamalar, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.
Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirildi.