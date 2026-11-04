TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:20

ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı

Son dakika haberi: ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalarının erişime açıldığını açıkladı. Adaylar, sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () yeni bir duyuru yaptı. ÖSYM, 2026 () Lisans branş bazında sıralamaların erişimine açıldığını kamuoyuyla paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans branş bazında sıralamaların erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.
Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur.
Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurgulamıştır.
Adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM'nin () https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı

BRANŞ SIRALAMASI İLE TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM’nin duyurusunda branş bazında sıralama hizmetinin bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi. Sıralamalar, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KPSS branş sıralaması 2026! KPSS branş sıralaması ile tercih yapılır mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı
ETİKETLER
#ÖSYM
#KPSS
#kamu personel seçme sınavı
#ais
#Aday İşlemleri Sistemi
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.