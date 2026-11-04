Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni bir duyuru yaptı. ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans branş bazında sıralamaların erişimine açıldığını kamuoyuyla paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ ÖSYM duyurdu: KPSS branş sıralamaları açıklandı ÖSYM, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans branş bazında sıralamaların erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir. Branş bazında sıralama hizmeti, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur. Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirilmiştir.

Adaylar, branş sıralamalarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilir.

BRANŞ SIRALAMASI İLE TERCİH YAPILIR MI?

ÖSYM’nin duyurusunda branş bazında sıralama hizmetinin bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi. Sıralamalar, adayların ilgili ekranda seçtikleri puan türü ve eğitim alanına göre diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Kurum, branş sıralamalarının yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca adayların görüntülediği sayfanın resmi belge niteliği taşımadığı, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı bildirildi.