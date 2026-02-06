ÖSYM duyurdu! YKS başvuru tarihleri belli oldu

Kategoriler
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamada sınav başvurularının 2 Mart'a kadar süreceği kaydedildi.
Adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak.