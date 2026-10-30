Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı hedefleyen 1,5 milyondan fazla vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi.

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HABERİN ÖZETİ ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı hedefleyen 1,5 milyondan fazla vatandaş sınav sonuçlarını beklemekteydi. 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren erişebilecektir. Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecektir.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

PUANLAR 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan 2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek.

Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.