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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 06:57

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 06:57

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı hedefleyen 1,5 milyondan fazla vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı hedefleyen 1,5 milyondan fazla vatandaş sınav sonuçlarını beklemekteydi.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren erişebilecektir.
Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenilebilecektir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarını açıkladı

PUANLAR 2 YIL GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan 2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek.

Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.

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#ÖSYM
#kpss ön lisans
#Eğitim
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