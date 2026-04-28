ÖSYM YDS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM YDS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın () açıklandığını duyurdu.

ÖSYM, 5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 YDS/1 sınavının sonuçlarının 28 Nisan'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu.
2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Nisan'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
YDS; lisansüstü eğitim başvuruları, akademik personel başvuruları, dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri ve dil seviyesini belgelemek isteyenler için kullanılıyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

YDS/2 sınavı ise 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

YDS NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Akademik: Lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) başvurularında.
Akademik Personel: Doçentlik, doktora ve sanatta yeterlik çalışmaları için.
: Dil tazminatı almak isteyen memurlar için.
Yabancı Dil Seviyesi: Çalışanların veya adayların dil seviyelerini belgelemeleri için kullanılır.

