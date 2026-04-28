ÖSYM YDS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) açıklandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.
YDS/2 sınavı ise 22 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.
Akademik: Lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) başvurularında.
Akademik Personel: Doçentlik, doktora ve sanatta yeterlik çalışmaları için.
Kamu Personeli: Dil tazminatı almak isteyen memurlar için.
Yabancı Dil Seviyesi: Çalışanların veya adayların dil seviyelerini belgelemeleri için kullanılır.