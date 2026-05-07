Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Eğitim
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ÖSYM’den bir ilk: Türkçe düzeyini ölçen e-YDTS uygulaması başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkçe düzeyini ölçen ilk uygulama olan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı’nı (e-YDTS) uygulamaya geçiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ÖSYM’den bir ilk: Türkçe düzeyini ölçen e-YDTS uygulaması başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 11:11

uzun süre üzerinde çalıştığı e-YDTS’nin son hazırlıklarını tamamlayıp uygulamaya geçiriyor. E-YDTS Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olarak öne çıkıyor.

HABERİN ÖZETİ

ÖSYM’den bir ilk: Türkçe düzeyini ölçen e-YDTS uygulaması başlıyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
ÖSYM, Türkçeyi sınav ortamında ölçmek amacıyla uzun süredir üzerinde çalıştığı e-YDTS'yi dijital ortamda uygulamaya geçiriyor.
e-YDTS, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde dijital olarak uygulanacak.
Sınav, uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenimine yönelik talebi karşılamayı ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmede standartlaşmayı amaçlıyor.
e-YDTS, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne (D-AOBM / CEFR) göre Türkçe dil becerisini ölçecek ve adaylara B2, C1, C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı hedefliyor.
Sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendi ve D-AOBM ile uyumlu soru yazarlığı eğitimleri gerçekleştirildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Türkiye’nin uluslararası vizyonuna katkı sağlayacak olan e-YDTS’nin; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde dijital ortamda uygulanacağı belirtildi. Sınav hakkında açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, uzun zamandır bu sınav üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, bu sınavın uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışa yönelik talebi karşılayacağını da dile getirdi.

"BU UYGULAMA YILLARIN HAYALİ OLARAK KARŞIMIZDA DURUYORDU"

Türkçeyi uluslararası mecrada yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek inşallah bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor. Uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmedeki standartlaşmayı sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ ne (D-AOBM / CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak e-YDTS geliştirildi. 9 Mayıs tarihinde elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendi. Sınav içeriğinin, soru yazarlarının ve denetmenlerin D-AOBM ile uyumlu olması için Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van’da ’da toplam 8 ‘D-AOBM ve soru yazarlığı eğitimi’ gerçekleştirdi. Sınavın ‘kesme puanı’ çalışmaları tamamlandı. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla sınav uygulama aşamasına geldi" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİLİR BİR TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI SUNMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ"

e-YDTS'nin, Türkçenin ölçülmesinde önemli bir referans olarak uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan Ersoy, "e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini D-AOBM ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktayız. Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak bir adım olacak sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olmayı sağlayacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu hafta sonu sınav var mı 9-10 Mayıs ÖSYM AÖF hangi sınavlar var?
ETİKETLER
#ÖSYM
#Dil Sınavı
#E-ydts
#Türkçe Yeterlilik
#Uluslararası Öğrenciler
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.