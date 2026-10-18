Pazar gününden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu gibi illerde saatte 70-80 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. 45 İlde sarı ve turuncu kodlu uyarılar verilirken İstanbul Valisi Davut Gül önemli açıklamalarda bulundu. Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Vali Gül, riskli binaların taranıp boşaltıldığını ve tehlike hisseden vatandaşların 112 veya kaymakamlıklar aracılığıyla misafir edileceğini vurguladı. MGM, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için kuvvetli sağlanacak sebebiyle turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul çevresinde poyrazın 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Peki 19 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil oldu mu? İşte, İstanbul Valiliği ve diğer iller için detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce’de okullar tatil mi oldu? 19 Ekim Pazartesi okul tatili olan il ve ilçeler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar doğrultusunda bazı illerde kuvvetli rüzgar ve yağış beklenirken, İstanbul ve Sakarya'da Pazartesi günü okulların tatil olmadığı açıklandı. Pazar gününden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu gibi illerde saatte 70-80 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için kuvvetli rüzgar sebebiyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. Sakarya'da da okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova Düzce için turuncu kodlu uyarı geldi. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Özellikle Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 18-24 Ekim tarihleri arasında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya gibi iller için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da yapılan değerlendirmelerin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yeni haftanın ilk gününde devam etmesine karar verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için henüz Pazartesi günü tatil kararı bulunan bir il veya ilçe bulunmuyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (19 EKİM 2026)

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yağışların süreceğini ifade ederken çarşamba ve perşembe gününde olduğu gibi büyük bir felaketin beklenmediğinin altını çizdi. Toprağın suya doyması sebebiyle heyelan ve bina güvenliği risklerine vurgu yapan Vali Gül, tehlike sezen vatandaşların kaymakamlıklar aracılığıyla misafir edileceğini ifade etti. İstanbul Valisi açıklamasının devamında Pazartesi günü kent genelinde okulların açık olacağını ve eğitim öğretimin planlandığı gibi kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

19 EKİM SAKARYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya turuncu kodlu uyarı verilen illerden birisi olurken benzer şekilde geçtiğimiz hafta okulların tatil olması kararı alınmıştı. Yeni haftada ise Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı gibi ilçelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Okulların Sakarya genelinde tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına yönelik karar o ilin veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından alınıyor. Konuyla ilgili herhangi bir kaymakamlıktan veya Sakarya Valiliği’nden resmi bir açıklama yapılmadı.

10 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü illere göre uyarı yapmaya devam ediyor. Yeşil uyarılarda tehlike bulunmazken sarı az tehlikeli, turuncu tehlikeli ve kırmızı çok tehlikeli anlam taşıyor. MGM’den yapılan açıklamada İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova Düzce için turuncu kodlu uyarı geldi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yapılan değerlendirmede yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı ifade edilirken Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış olacak.