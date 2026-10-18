Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce’de okullar tatil mi oldu? 19 Ekim Pazartesi okul tatili olan il ve ilçeler…

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UYGULAMALAR
İstanbul
Pazar gününden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu gibi illerde saatte 70-80 km/saat kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. 45 İlde sarı ve turuncu kodlu uyarılar verilirken İstanbul Valisi Davut Gül önemli açıklamalarda bulundu. Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Vali Gül, riskli binaların taranıp boşaltıldığını ve tehlike hisseden vatandaşların 112 veya kaymakamlıklar aracılığıyla misafir edileceğini vurguladı. MGM, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için kuvvetli sağlanacak sebebiyle turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul çevresinde poyrazın 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Peki 19 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil oldu mu? İşte, İstanbul Valiliği ve diğer iller için detaylar…
Özellikle Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları 18-24 Ekim tarihleri arasında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya gibi iller için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul’da yapılan değerlendirmelerin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yeni haftanın ilk gününde devam etmesine karar verildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için henüz Pazartesi günü tatil kararı bulunan bir il veya ilçe bulunmuyor.
İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yağışların süreceğini ifade ederken çarşamba ve perşembe gününde olduğu gibi büyük bir felaketin beklenmediğinin altını çizdi. Toprağın suya doyması sebebiyle heyelan ve bina güvenliği risklerine vurgu yapan Vali Gül, tehlike sezen vatandaşların kaymakamlıklar aracılığıyla misafir edileceğini ifade etti. İstanbul Valisi açıklamasının devamında Pazartesi günü kent genelinde okulların açık olacağını ve eğitim öğretimin planlandığı gibi kesintisiz devam edeceğini açıkladı.
Sakarya turuncu kodlu uyarı verilen illerden birisi olurken benzer şekilde geçtiğimiz hafta okulların tatil olması kararı alınmıştı. Yeni haftada ise Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı gibi ilçelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Okulların Sakarya genelinde tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olmasına yönelik karar o ilin veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından alınıyor. Konuyla ilgili herhangi bir kaymakamlıktan veya Sakarya Valiliği’nden resmi bir açıklama yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü illere göre uyarı yapmaya devam ediyor. Yeşil uyarılarda tehlike bulunmazken sarı az tehlikeli, turuncu tehlikeli ve kırmızı çok tehlikeli anlam taşıyor. MGM’den yapılan açıklamada İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova Düzce için turuncu kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni yapılan değerlendirmede yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı ifade edilirken Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış olacak.