13°
Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan “Tüm proje okullarına LGS dışında ek sınav veya mülakat uygulanacak” iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiası! DMM'den açıklama geldi
Haber Merkezi
25.01.2026
17:42
25.01.2026
saat ikonu 17:42

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.

"MEVZUATLA AÇIKÇA BELİRLENMİŞ OKULLAR İÇİN GEÇERLİDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, “Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS’ye ek olarak, yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı” iddiası doğru değildir. Proje Okulları Yönetmeliği’nin “Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler” başlıklı 8. maddesi, bütün proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmayıp, yalnızca özel program uyguladığı mevzuatla açıkça belirlenmiş okullar için geçerlidir.

Proje okullarında ek sınav veya mülakat iddiası! DMM'den açıklama geldi

"TÜBİTAK FEN LİSESİ VE BAYKAR FEN LİSESİ İLE SINIRLIDIR"

Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartının yanısıra okulun uyguladığı programa yönelik aranan diğer sınav şartlarını da sağlama söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, proje okullarının tamamında LGS’ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddialar yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2015421026759315932

#Eğitim
#Eğitim
