Türkiye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi kurduğu iddiaları yalanlandı

Türkiye'nin askeri operasyonlar amacıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) paylaşım geldi.

DMM, iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirterek Şam Uluslararası Havalimanı'na kurulumu yapılan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi'nin, hava sahası kontrol kapasitesinin ve uçuş güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflediğini ifade etti.

Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin askeri operasyonlar amacıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar dezenformasyon içermektedir.

Sivil uçuşların yapıldığı Şam Uluslararası Havalimanı'na ilgili Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulumu yapılan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, hava sahası kontrol kapasitesinin ve uçuş güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Ülkemizin dost, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerini hedef alan spekülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

