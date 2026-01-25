Menü Kapat
13°
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı! Etkili olacağı bölgeler duyuruldu

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava birçok şehirde etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına uyarısında bulunuldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 15:11

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları birçok şehirde günlük yaşamı zorlaştırırken vatandaşlar da Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI: FIRTINA VE SAĞANAK GELİYOR

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dikkati çeken yeni bir açıklama daha yapıldı.

Buna göre, Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.​​​​​​​

