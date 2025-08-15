Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.



Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 37. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.





Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken törende mezun olan uzman erbaşlar yapılan dualarla mezuniyet coşkusu yaşadı.



Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı.