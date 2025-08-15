Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı, 37. dönem uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katılan 1619 uzman erbaş, temel eğitimlerini tamamlayarak görevlerine hazır hale geldi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 18:30

Karabük'ün ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 37. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.

Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!


Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken törende mezun olan uzman erbaşlar yapılan dualarla coşkusu yaşadı.

Safranbolu'daki törende dualarla mezun oldular: 1619 uzman erbaş göreve hazır!


Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Binlece aday merakla bekliyordu! ÖSYM açıkladı
ETİKETLER
#jandarma
#safranbolu
#mezuniyet
#uzman erbaş
#Komando Eğitim
#Komando
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.