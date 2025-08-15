Binlece aday merakla bekliyordu! ÖSYM açıkladı

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. Açıklamada, "27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.



YÖKDİL/2 SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında ve bazı kurumların yabancı dil yeterlilik değerlendirmelerinde kullanılıyor. Ayrıca akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar için de büyük önem taşıyor.