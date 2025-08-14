Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

DGS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç ekranının açılması bekleniyor

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos itibarıyla açıklanacak. Milyonlarca adayın katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenirken gözler DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi.

DGS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç ekranının açılması bekleniyor
Bu yıl 252 bin 685 adayın girdiği sınav 103 sınav merkezinde uygulanan için süreç devam ediyor. Sınava katılan adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasını beklerken 'den gelecek olan açıklamaya kısa süre kaldı.

DGS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sonuçları bugün erişime açılacak. Takvime göre sınav sonuçları bugün açıklanırken bekleyiş sürüyor. Genelde sınav sonuçları sabah saatlerinde açıklanırken 10.00 civarında puanların duyurulması bekleniyor.

DGS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç ekranının açılması bekleniyor

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Bugün açıklanacak olan sonuçlar ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Binlerce aday T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra puanlarını öğrenebilecek. DGS sonuçları 14 Ağustos günü duyurulacak.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç ekranının açılması bekleniyor

DGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Sınava katılan adaylar mezun oldukları alanlar ile ilgili bölümler arasında şartlara uyan bölümleri ekleyebilirler. Tercih sürecinde adaylar 30 adet tercih yapabilecekler. Boş kontenjanlar bir süre sonra ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

